Dave Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Positiven Themen dominierten an vier Tagen, während an drei Tagen überwiegend negativ kommuniziert wurde. Jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dave gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Bei Dave konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dieses positive Stimmungsbild wird als "Gut" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Dave daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dave-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Anstieg von +188,65 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +64,58 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Dave zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Dave damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.