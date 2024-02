Datronix Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Datronix hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Datronix damit 19,92 Prozent über dem Durchschnitt (-21,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -20,4 Prozent. Datronix liegt aktuell 18,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Datronix in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Datronix auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Datronix mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,59 %) niedriger. Die Differenz beträgt 5,59 Prozentpunkte, wodurch die Einstufung als "Schlecht" resultiert.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Datronix mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,25 bewertet, was 94 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (52,21). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu der Einstufung "Gut".