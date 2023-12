Datronix Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Datronix bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 5,52 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu beobachten, dass die Aktivität im Netz im Vergleich zu anderen Werten durchschnittlich ist. Die Diskussionsintensität wird daher als "Neutral" eingestuft, und auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Datronix in diesem Punkt eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Datronix. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datronix bei 2, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 53,8) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Datronix daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.