Datronix Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Datronix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,7 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Datronix im Branchenvergleich eine Outperformance von +3,25 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -7,83 Prozent, wobei Datronix um 2,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datronix 2, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (Durchschnitt KGV von 53) auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Datronix derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Dieser Unterschied von 5,56 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,56 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Datronix derzeit bei 0,39 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,3 HKD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,34 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -11,76 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".