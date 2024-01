Datronix Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Datronix liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 36,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 56,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datronix aktuell 2,96, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Datronix derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Insgesamt erhält Datronix demnach "Neutral"-Bewertungen auf verschiedenen Ebenen, basierend auf dem RSI, fundamentalen Kennzahlen und der Anleger-Stimmung.