Datronix Aktie: Chancenlos!

Die Dividendenrendite für Datronix beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,97 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Datronix eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Datronix eine Performance von -1,49 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -18,65 Prozent, was einer Outperformance von +17,16 Prozent für Datronix entspricht. Darüber hinaus lag die Rendite im "Informationstechnologie"-Sektor bei -19,08 Prozent im letzten Jahr, wobei Datronix um 17,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Datronix ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datronix liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Datronix zahlt. Dieser Wert liegt 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 52 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird Datronix auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Datronix als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 65,22 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.