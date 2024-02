Datronix Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Einschätzung überkaufter oder unterbewerteter Aktien darstellt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Datronix-Aktie liegt bei 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 83,33 bestätigt diese Überkauftheit und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein negatives Rating für Datronix.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Datronix veröffentlicht und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vorwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt führt dies zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Datronix im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,61 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Fundamental betrachtet weist die Datronix-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,19 deutlich unterdurchschnittlich ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Datronix als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.