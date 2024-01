Datron Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Datron wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 10,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Datron-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Datron auf Basis des RSI25 weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Datron 1,96 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,34 Prozent liegt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Datron.

Die Anlegerstimmung bezogen auf Datron war in den letzten Tagen größtenteils positiv, basierend auf der Diskussion in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Datron.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der "Maschinen"-Branche liegt Datron mit einer Rendite von 4,95 Prozent bzw. 1,92 Prozent darunter. Daher erhält Datron in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Analysen für Datron auf Basis des RSI, der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung und des Branchenvergleichs.