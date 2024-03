Datron Aktie: Augen auf!

Die Datron-Aktie zeigt in verschiedenen Bereichen negative Signale. Die Dividendenrendite liegt bei 2 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Auch aus charttechnischer Sicht ist das Bild negativ: Der aktuelle Kurs von 9 EUR liegt 13,54 Prozent unter dem GD200 von 10,41 EUR, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 9,73 EUR, was einen Abstand von -7,5 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet und somit auch als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) ergibt ein "Schlecht"-Rating, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Insgesamt erhält die Datron-Aktie somit ein durchweg negatives Rating.

