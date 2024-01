Datron Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Datron wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Datron-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 51,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Datron derzeit bei 8, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Datron 8,48 Euro an der Börse gezahlt werden. Dies ist 73 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse erhält die Datron-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der eine Abweichung von -8,21 Prozent ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Datron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,77 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -1,82 Prozent für Datron. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Datron 0,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.