Datong Coal industrty Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Jinneng Shanxi Coal Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,74 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3 Prozent, was bedeutet, dass Jinneng Shanxi Coal Industry eine Outperformance von +0,27 Prozent erzielte. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3 Prozent, und Jinneng Shanxi Coal Industry übertraf diesen Durchschnittswert um 0,27 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jinneng Shanxi Coal Industry bei 12,73 CNH liegt, was eine Entfernung von +16,15 Prozent vom GD200 (10,96 CNH) bedeutet. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 12,71 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Jinneng Shanxi Coal Industry als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Jinneng Shanxi Coal Industry in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating durch die Redaktion führt. Die Abnahme der Diskussionen und die abnehmende Aufmerksamkeit deuten ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen. Die Analyse zeigt 6 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.