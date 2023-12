Datong Coal industrty Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen dominierten und nur an einem Tag von negativer Kommunikation übertroffen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit Jinneng Shanxi Coal Industry gesprochen. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie durch die Redaktion als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen, konkret 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Die Bewertung von Jinneng Shanxi Coal Industry anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating, da sowohl der 7-Tage-RSI (30,17 Punkte) als auch der RSI25 (40,15) darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinneng Shanxi Coal Industry aktuell bei 10,82 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 13,47 CNH liegt, was einem Abstand von +24,49 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von +8,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Jinneng Shanxi Coal Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,92 Prozent, was eine Outperformance von +3,81 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche darstellt. Im "Energie"-Sektor lag die Überperformance bei 3,81 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.