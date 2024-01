Datong Coal industrty Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Zuletzt konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jinneng Shanxi Coal Industry. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten auf einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin. Genauer gesagt gab es 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jinneng Shanxi Coal Industry liegt der RSI7 bei 43,4 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,1 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt erhält Jinneng Shanxi Coal Industry somit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Jinneng Shanxi Coal Industry mit 13,07 CNH +20,68 Prozent über dem GD200 (10,83 CNH), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,66 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Jinneng Shanxi Coal Industry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität für Jinneng Shanxi Coal Industry ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.