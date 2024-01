Datong Coal industrty Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Jinneng Shanxi Coal Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,76 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +1,6 Prozent bedeutet. Im Energie-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,16 Prozent, wobei Jinneng Shanxi Coal Industry 1,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Jinneng Shanxi Coal Industry in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jinneng Shanxi Coal Industry eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 10,86 CNH zu dem aktuellen Kurs von 12,58 CNH, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Aktie jedoch auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.