Datong Coal industrty Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Jinneng Shanxi Coal Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor eine Überperformance von 36,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt bei 0,58 Prozent, und die Aktie von Jinneng Shanxi Coal Industry übertrifft diesen Wert um 36,19 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Jinneng Shanxi Coal Industry aktuell bei 11,54 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 15,43 CNH liegt, was einem Abstand von +33,71 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 13,6 CNH weist die Aktie eine Differenz von +13,46 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jinneng Shanxi Coal Industry zeigt einen Wert von 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 36,46 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Jinneng Shanxi Coal Industry nur eine schwache Aktivität hervorgerufen hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Jinneng Shanxi Coal Industry daher als "Schlecht" bewertet.