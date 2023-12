Dateline Resources-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dateline als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dateline-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich, dass die Diskussionen über Dateline langfristig betrachtet unterdurchschnittlich aktiv waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitestgehend unverändert. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Dateline eingestellt waren. Es gab an drei Tagen hauptsächlich positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Dateline daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dateline-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -50 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.