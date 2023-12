Datasea-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Datasea-Aktie hat in verschiedenen Analysen gemischte Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde vor allem eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Datasea beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Datasea-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,69 USD lag. Der letzte Schlusskurs (0,185 USD) weicht um -73,19 % ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem letzten Schlusskurs von 0,2 USD (-7,5 % Abweichung) eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet wird ebenfalls als neutral eingestuft. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Außerdem blieb die Rate der Stimmungsänderung für Datasea gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Datasea-Aktie, mit einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Dividendenrendite und die charttechnische Analyse, und einer neutralen Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild.