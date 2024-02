Datasea Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Die technische Analyse der Datasea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,39 USD liegt, während der aktuelle Kurs 7,3 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -1,22 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,05 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +139,34 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Datasea somit die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen über Datasea in den sozialen Medien deuten auf eine gemischte Stimmung hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Beobachtung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und bewertet die Anlegerstimmung als angemessen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Datasea-Aktie liegt derzeit bei 27,71 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige RSI25 zeigt hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Datasea verschlechtert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Datasea daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.