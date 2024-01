Datasea Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Datasea ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Datasea im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,24 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 2,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Datasea-Aktie bei 0,64 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 USD liegt, was einer Abweichung von -70,31 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Datasea eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,2 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Datasea auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in Bezug auf Datasea gab. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.