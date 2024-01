Datapulse Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Datapulse-Aktie zeigt unterdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zur Branche

Verglichen mit anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Datapulse-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,69 Prozent erzielte, liegt Datapulse mit einer Rendite von 25,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, so zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Datapulse-Aktie zeigt, dass der Aktienkurs aktuell bei 0,093 SGD liegt, was einen Abstand von +3,33 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 0,09 SGD bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,09 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Mit einem Wert von 50 für den 7-Tage-Zeitraum gilt die Aktie als weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25-Wert von 45 für den 25-Tage-Zeitraum bestätigt ebenfalls diese neutrale Einstufung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Datapulse-Aktie in verschiedenen Bewertungskategorien neutrale Einschätzungen erhält, was auf eine durchschnittliche Entwicklung hinweist.