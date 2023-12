Datapulse Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Bei Datapulse hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält Datapulse daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Betrachtung von Datapulse auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Stimmung bezüglich Datapulse als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Datapulse derzeit bei 0,09 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,093 SGD aus dem Handel, was einem Abstand von +3,33 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ebenfalls eine Differenz von +3,33 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Datapulse beträgt 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,73 keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Datapulse somit in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.