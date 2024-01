Datapulse Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse von Datapulse zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 SGD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Der letzte Schlusskurs von 0,093 SGD liegt ebenfalls nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+3,33 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) von Datapulse liegt bei 50, was als neutral angesehen wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 für die letzten 25 Tage steht bei 46, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Datapulse daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für Datapulse. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass Datapulse auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments als "Neutral"-Wert eingestuft wird.