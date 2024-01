Datapulse Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Datapulse hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 19,88 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 6,68 Prozent, wobei Datapulse aktuell 25,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Datapulse-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,088 SGD weicht somit um -2,22 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Schlusskurs von 0,09 SGD eine ähnliche Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Datapulse liegt bei 59,26 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 50), wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Datapulse festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Datapulse somit in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, was auf eine stabile und wenig veränderte Position des Unternehmens hinweist.