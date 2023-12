Datapulse Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen im Aktienkurs von Datapulse innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Datapulse liegt derzeit bei 38,46, was als neutrale Bewertung gilt, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Anlegerstimmung bei Datapulse in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Datapulse derzeit als neutral einzustufen. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von +3,33 Prozent, was zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Datapulse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,75 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche und dem "Informationstechnologie"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von -27,76 Prozent bzw. 20,4 Prozent. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.