Datapulse Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Datapulse erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,48 Prozent, was 0,35 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt (-6,13 Prozent) liegt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,25 Prozent, wobei Datapulse aktuell 5,23 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Datapulse liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bei Datapulse deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung wird Datapulse daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Datapulse in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".