Datang Telecom Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Anleger-Stimmung bei Datang Telecom ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Diese Analyse ergibt einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie. In den Diskussionen standen in letzter Zeit besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 5 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Datang Telecom als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Datang Telecom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,76, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,62, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Datang Telecom-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Datang Telecom wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Datang Telecom zeigt eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Datang Telecom bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds die Note "Gut".