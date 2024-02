Datang Telecom Aktie: So nicht zu erwarten!

Datang Telecom: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datang Telecom liegt bei 603,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" hat einen Wert von 0. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bei der Analyse von Anlegerstimmungen auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung rund um Datang Telecom als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,56 CNH, während der aktuelle Kurs bei 5,35 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,45 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,09 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt, da die Aktie einen Abstand von -12,15 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -31,87 Prozent erzielt, was 13,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -14,12 Prozent, wobei Datang Telecom aktuell 17,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Datang Telecom sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht keine positive Bewertung erhält und sich unter dem Branchendurchschnitt befindet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.