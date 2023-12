Fresnillo Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Fresnillo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 616,87 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 596,8 GBP liegt somit nur um 3,25 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 556,8 GBP um 7,18 Prozent darüber, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen im Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Fresnillo-Aktie eine Rendite von -33,34 Prozent erzielt hat, was 16,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fresnillo-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt, obwohl einige schlechte Signale identifiziert wurden.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale bis positive Bewertung der Fresnillo-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.

