Datang Telecom Aktie: Einfach unglaublich

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Datang Telecom diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen aufgekommen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Laut tiefergehenden und automatischen Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Datang Telecom insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Datang Telecom als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Datang Telecom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,82, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Datang Telecom mit einer Rendite von 10,5 Prozent ein Minus von mehr als 2 Prozent. Die durchschnittliche Rendite der "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt 17,21 Prozent, wobei Datang Telecom mit 6,71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Datang Telecom beträgt das aktuelle KGV 603, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.