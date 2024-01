Datang Huayin Electric Power im Check!

Datang Huayin Electric Power, ein Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", wird aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,32 bewertet. Dies liegt auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 3,65 CNH, während die Aktie selbst bei 3,24 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,23 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 3,35 CNH, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Datang Huayin Electric Power in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,6 Prozent erzielt hat. Dies stellt eine Underperformance von -20,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar. Auch im Sektorvergleich lag das Unternehmen 20,56 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.