Datang Huayin Electric Power-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Datang Huayin Electric Power liegt bei 64,71 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,03 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine „neutral“-Gesamteinschätzung.

Bezogen auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Datang Huayin Electric Power im letzten Jahr eine Rendite von -26,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor „Versorgungsunternehmen“ liegt die Aktie damit 20,39 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche „Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler“ beträgt -6,34 Prozent, und Datang Huayin Electric Power liegt aktuell 20,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als „schlecht“ bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Datang Huayin Electric Power war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als „gut“ eingestuft werden kann. Allerdings wurden auch 9 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung als „schlecht“ führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,03 CNH der Datang Huayin Electric Power-Aktie um -10,09 Prozent vom GD200 (3,37 CNH) entfernt ist, was ein „schlecht“-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,09 CNH, was zu einem „neutral“-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie daher als „neutral“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.