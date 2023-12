Datang Huayin Electric Power Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von Datang Huayin Electric Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,6 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" durchschnittlich um -1,1 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Datang Huayin Electric Power im Branchenvergleich um -19,5 Prozent unterperformt hat. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,1 Prozent, worunter Datang Huayin Electric Power um 19,5 Prozent zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist bei Datang Huayin Electric Power in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festzustellen. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien sich in Richtung positiver Themen verlagert hat. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Datang Huayin Electric Power in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet das Unternehmen 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (2,12 %) als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz von 2,12 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Datang Huayin Electric Power derzeit bei 3,71 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 3,37 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -9,16 Prozent beträgt, was eine Einstufung als "Schlecht" nach sich zieht. Im Gegensatz dazu steht der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 3,37 CNH lag, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".