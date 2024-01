Datang Huayin Electric Power Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datang Huayin Electric Power liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchenwert von 0 als durchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Datang Huayin Electric Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,6 Prozent erzielt, was 20,56 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -0,04 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 20,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was als positiv bewertet wird. Zudem erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Datang Huayin Electric Power-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage um 9,42 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage -2,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.