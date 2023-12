Datang Huayin Electric Power Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Datang Huayin Electric Power wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,69 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,26 CNH um -11,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,37 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses um -3,26 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Datang Huayin Electric Power zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie die Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Datang Huayin Electric Power liegt bei 58,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,15 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Datang Huayin Electric Power eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,11 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.