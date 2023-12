Datang Huayin Electric Power Aktie: Hilfe!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Datang Huayin Electric Power kaum verändert. Die Auswertung der Aktivitäten in den sozialen Medien, die die Grundlage für die Analyse bilden, ergab keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine gesteigerte Diskussionsaktivität über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Datang Huayin Electric Power in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen haben vor allem positive Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Datang Huayin Electric Power von 3,19 CNH eine 12,84-prozentige Abweichung vom GD200 (3,66 CNH) und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 3,36 CNH auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Datang Huayin Electric Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser beträchtlichen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.