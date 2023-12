Datang Huayin Electric Power Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Datang Huayin Electric Power wurde in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Datang Huayin Electric Power in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wurden der RSI7 und der RSI25 für Datang Huayin Electric Power herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher auch für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Datang Huayin Electric Power mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt (2,12 %) im Bereich Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datang Huayin Electric Power, dass die Aktie mit einem Wert von 22,32 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf basis fundamentaler Kriterien.