Datang Huayin Electric Power Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Für die Datang Huayin Electric Power liegt der RSI bei 79,61, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 62, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 24,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Datang Huayin Electric Power aktuell bei 3,51 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,66 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -24,22 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von -18,4 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Performance von -14,58 Prozent für Datang Huayin Electric Power in den letzten 12 Monaten. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,21 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 6,21 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Versorgungsunternehmen"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Kategorien, dass die Datang Huayin Electric Power-Aktie in technischer und fundamentaler Hinsicht sowie im Branchen- und Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft wird.