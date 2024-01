Datang Environment Industry Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Roth CH Acquisition V Co":

Das Anleger-Sentiment für Datang Environment Industry bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Datang Environment Industry als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 6,77 liegt die Aktie insgesamt 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 209,33 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Datang Environment Industry im letzten Jahr eine Rendite von -5,78 Prozent erzielt, was 0,77 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,01 Prozent) liegt. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,8 Prozent, und Datang Environment Industry übertrifft diesen Wert um 3,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Datang Environment Industry derzeit bei 0,87 HKD verläuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,75 HKD liegt und damit einen Abstand von -13,79 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,82 HKD um -8,54 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.