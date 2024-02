Datang Environment Industry Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Datang Environment Industry zeigt der RSI aktuell einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet (RSI25), so zeigt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt außerdem, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Datang Environment Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,85 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,74 HKD weicht um -12,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,8 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,5 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Datang Environment Industry mit 7,33 Prozent momentan unter dem Branchendurchschnitt von 11,93 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Datang Environment Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,65 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um -5,61 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,03 Prozent im Branchenvergleich für Datang Environment Industry. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -7,99 Prozent unter dem Durchschnitt um 11,66 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.