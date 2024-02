Datametrex AI Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Datametrex Ai-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI über 25 Tage beträgt ebenfalls 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Datametrex Ai auf Basis des RSI.

In Bezug auf Dividenden liegt Datametrex Ai mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (21,92 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Datametrex Ai-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,015 CAD weicht um -70 % ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Datametrex Ai-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.