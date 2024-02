Datametrex AI Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Sentiment und der Buzz um Datametrex Ai werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung auszuwerten. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Datametrex Ai die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Datametrex Ai im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Datametrex Ai beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Datametrex Ai-Aktie beträgt aktuell 50, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Das KGV beträgt aktuell 32,85 und liegt damit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 43, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Deshalb erhält Datametrex Ai auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

