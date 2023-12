Datametrex AI Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Datametrex Ai. Mit einem KGV-Wert von 32,85 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "IT-Dienstleistungen" und somit unterbewertet. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 38,94, was einem Abstand von 16 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Datametrex Ai derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,89 % in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" bewertet, da die Differenz lediglich 17,89 Prozentpunkte beträgt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Datametrex Ai in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -73,33 Prozent verzeichnet, während die Durchschnittsperformance in dieser Branche bei 0,04 Prozent lag. Dies führt zu einer Gesamt-Underperformance von -73,37 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,53 Prozent erzielte, liegt Datametrex Ai mit einer Unterperformance von 74,86 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Daten erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Datametrex Ai lässt sich feststellen, dass die Aktie in den vergangenen Monaten nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Datametrex Ai in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".