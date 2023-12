Datametrex AI Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Wert, um die Rentabilität einer Aktie zu beurteilen. Bei Datametrex Ai liegt die Dividendenrendite derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,91 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Datametrex Ai liegt der RSI7 bei 50 Punkten und der RSI25 bei 58,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen verstärkt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral".

In den letzten vier Wochen wurde bei Datametrex Ai eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, weshalb auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating vergeben wird.