Datagroup Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Datagroup schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich IT-Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 15,61 Prozentpunkten (2,04 % gegenüber 17,66 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Datagroup-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 97, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 67,82 zeigt sich jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Datagroup.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Datagroup als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 15,38 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" von 74,9. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Datagroup in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.