Datagroup Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie von Datagroup bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,12 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 20,73 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende und einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab einen Tag mit positiven Diskussionen, aber größtenteils blieben die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Datagroup diskutiert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Datagroup eine Performance von -7,3 Prozent, während ähnliche Aktien der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt um 12,56 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -19,86 Prozent im Branchenvergleich und zu einer mittleren Rendite von 8,02 Prozent im IT-Sektor. Datagroup liegt 15,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Trotz geringer Veränderungen in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie von Datagroup eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.