Datagroup Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Datagroup-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte der technischen und fundamentalen Performance sowie des Sentiments und Buzz im Internet berücksichtigt hat.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Datagroup-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 56,66 EUR auf. Der letzte Schlusskurs liegt mit 56,1 EUR um -0,99 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage zeigt sich hingegen ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (52,77 EUR) um +6,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab hingegen gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Datagroup-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,06 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell wird die Datagroup mit einem Wert von 30 als überverkauft eingestuft, was als positives Signal gewertet wird. Auf Basis des RSI25 ergibt sich hingegen ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.