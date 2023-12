Datagroup Aktie: Wann tut sich was?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Datagroup-Aktie liegt aktuell bei 19,06, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Datagroup in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Datagroup wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang ergab die Analyse, dass die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine negative Änderung in der Stimmung festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Datagroup-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 2,12 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche ein geringerer Ertrag von 20,83 Prozentpunkten erzielt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Datagroup-Aktie liegt bei 62,22, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt erhält die Datagroup-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".