Datagroup Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie von Datagroup gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 19,06 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" (70,12). Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Bei der Untersuchung der Kommunikation im Internet zeigt Datagroup interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Datagroup-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,66 EUR. Der letzte Schlusskurs (56,1 EUR) weicht somit -0,99 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,31 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Datagroup-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass positive Meinungen zu Datagroup überwiegen und sich in den letzten Wochen häufen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Datagroup bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.