Datagroup Aktie: Ist es vollbracht?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Datagroup diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die Dividende hat Datagroup derzeit eine Dividendenrendite von 2,12 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,93 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 32,47. Dies bedeutet, dass die Datagroup aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral" Einstufung für den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datagroup beträgt 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 76 haben, als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.