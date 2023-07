Datadog Inc: Prognostizierter Umsatzanstieg und Gewinneinblicke im 3. Quartal erwartet

Datadog Inc ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen wird in 101 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Datadog Inc beträgt 33,60 Mrd. EUR. Der Markt erwartet gespannt die Quartalszahlen des Unternehmens. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +29,20 Prozent auf 480,30 Mio. EUR steigen wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich bei -18,50 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Anstieg des Umsatzes um +25,10 Prozent sowie einen Gewinn von -33,82 Mio. EUR. Im Vergleich zum...